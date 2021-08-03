Участок Новоприозерского шоссе будет перекрыт на четыре дня

Для объезда указанного участка при выезде из Сертолово рекомендуется воспользоваться Выборгским шоссе.

С 23 по 26 декабря в Ленинградской области на участке Новоприозерского шоссе между КАД и развязкой на Сосново будет введено ограничение движения транспорта. Об этом проинформировала пресс-служба администрации региона.

Для объезда указанного участка при выезде из Сертолово рекомендуется воспользоваться Выборгским шоссе. Необходимо свернуть на трассу "Скандинавия", проехать до поворота на Первомайское, а затем следовать через Первомайское до пересечения с Новоприозерским шоссе. Если маршрут начинается из Юкков, следует двигаться по Приозерскому шоссе до пересечения с Новоприозерским шоссе, а потом через Лесколово, Елизаветинку и Запорожское.

Есть несколько вариантов проезда из Ленинградской области в Петербург. Из Сосново и Снегиревки можно двигаться по Новоприозерскому шоссе в сторону Первомайского, затем по трассе "Скандинавия" до Сертолово. Из Запорожского лучше ехать через Гарболово и Лесколово до Кузьмоловского и Мурино. Автомобилистам, выезжающим из Мичуринского и Коробицыно, стоит двигаться в сторону Первомайского, а затем по трассе "Скандинавия" в направлении Сертолово.

Ранее мы сообщили о том, что в новогодние праздники правоохранители Ленобласти усилят меры безопасности.

Фото: Pxhere