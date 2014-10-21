В новогодние праздники правоохранители Ленобласти усилят меры безопасности

Особенное внимание уделят местам массового скопления людей, таким как лыжные курорты и парки отдыха во Всеволожском, Ломоносовском и Приозерском районах.

В преддверии новогодних праздников правоохранительные органы Ленинградской области усиливают свою работу. Помощь правоохранительным органам окажут дружинники, казаки, добровольцы и сотрудники частных охранных организаций.

Помимо этого, в постоянной готовности будут находиться 150 подразделений пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области.

Особенное внимание уделят местам массового скопления людей, таким как лыжные курорты и парки отдыха во Всеволожском, Ломоносовском и Приозерском районах. Всего на территории Ленинградской области с 29 декабря по 8 января запланировано более 650 различных мероприятий.

Ранее мы сообщили о том, что первый в РФ реестр биометрических данных собак создают в Ленобласти.

Фото: Piter.TV