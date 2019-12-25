Журналиста Пивоварова подозревают в подделке справки на оружие

Об этом Росгвардия сообщила в письме к МВД.

Полицейские начали доследственную проверку в отношении российского журналиста Алексея Пивоварова из-за подделки медицинской справки на оружие. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства подчеркнул, разрешение на ношение и приобретение оружия выдает Росгвардия. 27 апреля от ведомства пришло письмо в МВД, в котором было указано, что справка Пивоварова является подделкой.

По данным источника, Пивоварову в настоящее время аннулировали все документы на оружие. В случае подтверждения нарушения, против него может быть заведено уголовное дело.

Сам журналист пока никак не высказался по поводу этой ситуации.

Ранее Мизулина попросила МВД проверить видео Юрия Дудя на пропаганду наркотиков.

Фото: Instagram / Алексей Пивоваров