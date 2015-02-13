Захарова: иноагенты проводили очевидную политическую линию с подачи зарубежных служб

В МИД РФ объяснили, что материалы ряда журналистов и артистов "вызывают вопросы".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что признанные иностранными агентами в стране лица проводили очевидную политическую линию, которая формировалась с подачи зарубежных спецслужб. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках регулярного брифинга с прессой. Дипломат прокомментировала журналистам вопрос признания иноагентами Юрия Дудя, Алексея Пивоварова, Алексея Венедиктова и артиста Алишера Моргенштерна.

Целый ряд материалов тех людей, которых я знаю, и вышедших либо из-под их пера, либо из-под пера тех сотрудников и коллективов, которыми они руководили, явно свидетельствуют… Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России пояснили, что вопросов относительно материалов от этих лиц становилось все больше. Мария Захарова добавила, что признание иноагентами лично для нее было "абсолютно очевидным".

Напомним, что Алексей Венедиктов, Юрий Дудь, Алексей Пивоваров, а Алишер Моргенштерн признаны иноагентами в России.

Захарова заявила, что поставляемое Киеву оружие распространится по Европе.

Фото и видео: МИД России