В МИД РФ рассказали, что помощь Украине распространилась на "черный рынок".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что поставляемое Киеву вооружение уже распространится по Европе, а также другим мировым регионам. Соответствующей информацией чиновница поделилась с журналистами в рамках регулярного брифинга МИД РФ. Она напомнила, что 15 июня вопрос поставки очередной партии военной помощи киевскому режиму обсуждается на третьей встрече Контактной группы в Брюсселе. Во главе мероприятия находится американский министр по обороне Ллойд Остин.

Поставки, как вы понимаете, приводят лишь к одному - затягиванию боевых действий, новым жертвам среди мирного населения и способствуют расширению "черного" рынка оружия Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: приговор иностранным наемникам в ДНР станет примером другим "солдатам удачи".

Фото и видео: МИД России