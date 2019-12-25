Захарова: приговор иностранным наемникам в ДНР станет примером другим "солдатам удачи"

В МИД РФ напомнили, что наемники совершили преступление против мирного населения Донбасса.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что приговор наемникам о смертной казни в Донецкой народной республике станет примером другим "солдатам удачи" - иностранцам, которые воюют на территории Донбасса за киевский режим. Таким образом чиновница оценила решение Верховной инстанции ДНР. По словам дипломата, наемники совершили преступление против мирных граждан.

Такой суровый приговор, как представляется, станет наглядным примером для всех других так называемых солдат удачи, которые воюют на стороне украинских неонацистов или только намереваются к ним присоединиться. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России обратили внимание на то, что неоднократно ранее российское руководство делало заявление о твердом намерении продолжать специальную военную операцию по защите Донбасса от агрессии киевского режима.

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Фото и видео: МИД России