МИД анонсировал визит Лаврова в Азербайджан

В МИД РФ рассказали о планах визита главы дипломатии в Баку.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Азербайджан. Поездку чиновник совершит с 23 по 24 июня. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Чиновница пояснила, что руководитель внешнеполитического ведомства должен будет встретиться с президентом республики Ильхамом Алиевым, а также своим коллегой Джейхуном Байрамовым.

Запланированы переговоры с министром иностранных дел, ожидается встреча с президентом. Имеется ввиду рассмотреть весь комплекс вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат подчеркнула, что во время своего визита в Баку делегация намерена обсудить и рассмотреть ряд региональных и международных вопросов и проблем. Особое внимание будет уделено урегулированию конфликтов в рамках трехсторонних договоренностей между РФ, Арменией и Азербайджаном.

Захарова высказалась о планах Байдена посетить Ближний Восток.

Фото и видео: МИД России