Захарова высказалась о планах Байдена посетить Ближний Восток

Она отметила, что Вашингтон пытался несколько лет "дрессировать" Саудовскую Аравию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о планах президента США Джо Байдена посетить Ближний Восток. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.

Захарова назвала "воспитательные меры" американской администрации по отношению к другим государствам примером так называемого "неоварварства". Она отметила, что Вашингтон пытался несколько лет "дрессировать" Саудовскую Аравию, однако страна показала сильную дипломатию и не поддалась на условия американской игры.

Теперь оказывается, что неудавшаяся воспитательная работа превращается даже в намерение самих США что-то изменить в двусторонних отношениях. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Также дипломат заявила, что США после таких маневров по отношению к Саудовской Аравии не подходит роль "мирового лидера"

Ранее Захарова заявила, что Европа в шоке от Зеленского.

Фото: МИД России