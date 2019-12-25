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Захарова высказалась о планах Байдена посетить Ближний Восток
Сегодня, 9:26
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Захарова высказалась о планах Байдена посетить Ближний Восток

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Она отметила, что Вашингтон пытался несколько лет "дрессировать" Саудовскую Аравию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о планах президента США Джо Байдена посетить Ближний Восток. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.

Захарова назвала "воспитательные меры" американской администрации по отношению к другим государствам примером так называемого "неоварварства". Она отметила, что Вашингтон пытался несколько лет "дрессировать" Саудовскую Аравию, однако страна показала сильную дипломатию и не поддалась на условия американской игры.

Теперь оказывается, что неудавшаяся воспитательная работа превращается даже в намерение самих США что-то изменить в двусторонних отношениях.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Также дипломат заявила, что США после таких маневров по отношению к Саудовской Аравии не подходит роль "мирового лидера"

Ранее Захарова заявила, что Европа в шоке от Зеленского.

Фото: МИД России

Теги: ближний восток, джо байден, мария захарова, мид россии, президент сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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