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Захарова: Европа в шоке от Зеленского
Сегодня, 9:02
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Захарова: Европа в шоке от Зеленского

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По словам дипломата, Запад увидел, с кем имеет дело.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Европа устала от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, Запад увидел, с кем имеет дело. Она отметила, что все "действия" украинского лидера заключатся в раздаче интервью и попытке привлечь к себе внимание. Дипломат считает, что у мирового сообщества наступила стопроцентная усталость от Зеленского.

Европа увидела, с кем имеет дело. И настал момент шока от того, что они увидели.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова призвала Великобританию отказаться от военной поддержки Украины.

Фото: МИД России

Теги: владимир зеленский, европа, мария захарова, мид россии, президент украины
Категории: Лента новостей, Новости России,

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