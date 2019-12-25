Захарова: Европа в шоке от Зеленского

По словам дипломата, Запад увидел, с кем имеет дело.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Европа устала от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, Запад увидел, с кем имеет дело. Она отметила, что все "действия" украинского лидера заключатся в раздаче интервью и попытке привлечь к себе внимание. Дипломат считает, что у мирового сообщества наступила стопроцентная усталость от Зеленского.

Европа увидела, с кем имеет дело. И настал момент шока от того, что они увидели. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова призвала Великобританию отказаться от военной поддержки Украины.

Фото: МИД России