Она напомнила, что любая вооруженная деятельность будет пресекаться в отношении российских военных.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Великобританию отказаться от военной поддержки Украины. Об этом она заявила на брифинге.

Дипломат отметила, что британское посольство в Москве регулярно обращается в МИД РФ по поводу своих граждан Шона Пиннера и Эйдена Аслина, сдавшихся в плен в Мариуполе, чтобы узнать их судьбу. Захарова напомнила, что любая вооруженная деятельность будет пресекаться в отношении российских военных.

Призываем Лондон в корне пересмотреть свое отношение к происходящему на Украине, отказаться от поддержки киевского режима. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что Россия будет отвечать соразмерно, если США не перестанут травить российские СМИ.

Видео: МИД России