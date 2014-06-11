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Захарова призвала Великобританию отказаться от военной поддержки Украины
Сегодня, 15:46
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Захарова призвала Великобританию отказаться от военной поддержки Украины

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Она напомнила, что любая вооруженная деятельность будет пресекаться в отношении российских военных.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Великобританию отказаться от военной поддержки Украины. Об этом она заявила на брифинге.

Дипломат отметила, что британское посольство в Москве регулярно обращается в МИД РФ по поводу своих граждан Шона Пиннера и Эйдена Аслина, сдавшихся в плен в Мариуполе, чтобы узнать их судьбу. Захарова напомнила, что любая вооруженная деятельность будет пресекаться в отношении российских военных.

Призываем Лондон в корне пересмотреть свое отношение к происходящему на Украине, отказаться от поддержки киевского режима.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что Россия будет отвечать соразмерно, если США не перестанут травить российские СМИ.

Видео: МИД России

Теги: великобритания, военная помощь, мария захарова, мид россии, наемники, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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