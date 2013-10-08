Захарова: Россия будет отвечать соразмерно, если США не перестанут травить российские СМИ

В МИД РФ рассказали о том, что дают время на ответ Вашингтону.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что Москва будет отвечать соразмерно, если США не перестанут травить российские СМИ. Соответствующее заявление чиновница сделала во время регулярного брифинга в МИД РФ.

Мы донесли эту информацию по назначению, пока мы не услышали конструктивных предложений. Время пошло. Если в Госдепартаменте, в Вашингтоне в целом, в Белом доме - где они там придумывают эти все гонения - не передумают… Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница считает, что на текущий момент российским журналистам на территории США "объявлена настоящая война". При этом сведения о положении представителей СМИ РФ никак не доводится до общественности. В рамках встречи с американскими журналистами дипломаты в Москве узнали о том, что те совершенно не знают о том, как живут их российские коллеги в США.

МИД России заявил о "медиагеноциде" в Латвии.

Фото и видео: МИД России