МИД России заявил о "медиагеноциде" в Латвии

Российское внешнеполитическое ведомство заявило о "медиагеноциде" в Латвии. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет на вещание оставшихся отечественных телеканалов на территории прибалтийской республики.
9 июня вступает в силу запрет на распространение сигнала в отношении любых телеканалов, зарегистрированных на территории РФ. В общей сложности речь идет о 80 телевещателях…А что это такое, как не информационный геноцид, медиагеноцид? Он и есть.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
По мнению дипломата, якобы вина медиаоператоров перед Ригой состоит том, что они "имели неосторожность быть лицензированными в качестве СМИ" от российской юрисдикции. В МИД РФ подчеркнули, что данное решение латвийского правительства лишает около 40% местного населения доступа к практически всем ТВ-источникам на русском языке.
Захарова прокомментировала доклад Госдепа о соблюдении прав на свободу вероисповедания.
Фото и видео: МИД России
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