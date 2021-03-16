МИД России заявил о "медиагеноциде" в Латвии

Мария захарова оценила запрет вещания русскоязычных каналов в стране.

Российское внешнеполитическое ведомство заявило о "медиагеноциде" в Латвии. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет на вещание оставшихся отечественных телеканалов на территории прибалтийской республики.

9 июня вступает в силу запрет на распространение сигнала в отношении любых телеканалов, зарегистрированных на территории РФ. В общей сложности речь идет о 80 телевещателях…А что это такое, как не информационный геноцид, медиагеноцид? Он и есть. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По мнению дипломата, якобы вина медиаоператоров перед Ригой состоит том, что они "имели неосторожность быть лицензированными в качестве СМИ" от российской юрисдикции. В МИД РФ подчеркнули, что данное решение латвийского правительства лишает около 40% местного населения доступа к практически всем ТВ-источникам на русском языке.

Захарова прокомментировала доклад Госдепа о соблюдении прав на свободу вероисповедания.

Фото и видео: МИД России