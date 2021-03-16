Захарова прокомментировала доклад Госдепа о соблюдении прав на свободу вероисповедания

В МИД РФ рассказали о целях нападок США на Россию.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала доклад американского Госдепа о соблюдении прав человека на свободу вероисповедания. В рамках регулярного брифинга в МИД РФ чиновница заметила, что документ содержит в себе искажения в религиозной политики ради вмешательства во внутренние дела РФ. Цели США дипломат назвала конъюнктурными и корыстными.

Наблюдаем продолжение американцами курса на преднамеренное искажение политики нашего государства в религиозной сфере для, собственно говоря, продавливания своих внешнеполитических интересов. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По мнению МИДа РФ, доклад Госдепартамента США нельзя назвать беспристрастным. По мнению Марии Захаровой, американская сторона исследуют российское законодательство в сфере религии для того, чтобы упрекнуть власти страны в притеснении малых конфессий. При этом на территории США до сих пор действуют радикальные структуры, которые выдаются за религиозные. В качестве примера чиновница привела "Хизб-ут-Тахрир" (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Захарова: МККК все еще не ответил на запрос РФ помочь посетить российских военнопленных.

Фото и видео: МИД России

