Захарова: МККК все еще не ответил на запрос РФ помочь посетить российских военнопленных

В МИД РФ заявили, что Киев не приводит доказательств соответствия условий содержания пленных международным требованиям.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что Международный комитет Красного Креста все еще не ответил на запрос Москвы помочь посетить российских военнопленных, которые оказались под контролем киевского режима. Она призвала МККК в содействии в гуманитарной миссии. Соответствующее заявление чиновница сделала на регулярном брифинге в МИД РФ.

Международный комитет Красного Креста до сих пор не ответил на наш запрос о содействии организации в посещении российских военнопленных на территории Украины. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат уточнила, что Украина делает заявления о соответствии условий содержания российских военнопленных всем международным нормам, но при этом не приводит никаких доказательств своим словам. При этом пленные ВСУ, которые содержатся в СИЗО Еленовки в ДНР, получили возможность увидеть сотрудников МККК и депутатов Верховной Рады. В России рассчитывают на взаимность Киева по данному вопросу.

Захарова: виновные в преступлениях украинские военные будут привлечены к ответственности.

Фото и видео: МИД России