Захарова: виновные в преступлениях украинские военные будут привлечены к ответственности

В МИД РФ рассказали о том, что СК РФ фиксирует все нарушения украинской стороны.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что виновные в преступлениях украинские военные будут привлечены к ответственности. Такой информацией чиновница поделилась во время регулярного брифинга с журналистами в Москве. Она напомнила о том, что бойцы ВСУ все еще ведут обстрел по населенным пунктам Донбасса, а преступления фиксируются специалистами из Следственного комитета РФ.

Все эти военные преступления фиксируются следственными органами России, республик Донбасса. Они будут тщательно расследованы, виновные понесут наказание Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат добавила, что украинские военные устанавливают огневые позиции в жилых домах, а также используют мирное население в качестве живого щита. Мария Захарова считает "визитной карточкой" использование людей бойцами ВСУ и нацбатов как живого щита.

Захарова: украинские националисты готовят провокацию на заводе в Северодонецке.

Фото и видео: МИД России