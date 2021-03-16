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Захарова: украинские националисты готовят провокацию на заводе в Северодонецке
Сегодня, 13:45
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Захарова: украинские националисты готовят провокацию на заводе в Северодонецке

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В МИД РФ рассказали, что бойцы противника хотят взорвать химикаты на заводе "Азот".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что украинские националисты готовят провокацию на заводе в Северодонецке. Они якобы планируют заминировать емкости с токсичными химикатами, оставшимися на территории местного предприятия "Азот", а также держать в плену в подземных помещениях "более тысячи" работников производства и гражданское население. Соответствующей информацией чиновница поделилась во время регулярного брифинга в Москве с журналистами.

Готовится еще одна провокация украинских националистов, а именно минирование емкостей с токсичными химикатами на заводе "Азот" в Северодонецке на территории ЛНР.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ пояснили, что в цистернах находится более сотни тонн селитры и азотной кислоты. Взрыв этих веществ должен задержать продвижение Вооруженных сил России, а также сил народных республик Донбасса. При этом обвинить в техногенной катастрофе, по данным Марии Захаровой, Киев собирается Россию.

Захарова: Запад настаивает, что о мирном урегулировании на Украине речи идти не может.

Фото и видео: МИД России

Теги: азот, взрыв, мария захарова, мид, провокация, северодонецк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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