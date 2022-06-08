В МИД РФ оценили деятельность США по невыполнению Минских соглашений.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что коллективный Запад настаивает на том, что о мирном урегулировании кризиса на Украине речи идти не может. Соответствующей информацией чиновница поделилась в эфире радиостанции Sputnik.

Концепция Вашингтона и глобального коллективного Запада, натоцентричного, заключается в том, что ни о каком мирном урегулировании речи быть не может, если речь идет об Украине. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ уточнили, что американское противодействие усилиям по мирному урегулированию украинского конфликта фиксировалось российскими дипломатами на протяжении всех восьми лет, с самого начала проблемных процессов. Мария Захарова добавила, что Москва видела абсолютную блокировку всех усилий, в том числе и проводимых в рамках нормандского формата. Спикер считает, что Белый дом сделал все для того, чтобы не было реализовано ничего из тех междунвродных обязательств Киева, под под которыми подписался бывший президент Украины Петр Порошенко.

Захарова: в Латвии заигрались с запретами русского языка.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

