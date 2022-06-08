Захарова: в Латвии заигрались с запретами русского языка

В МИД РФ рассказали о том, что прибалтийская страна пропускает надвигающийся в обществе кризис.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что власти Латвии заигрались с запретами русского языка и своей внешней политикой. При этом чиновники потеряли опору, которую им оказывало местное население. Такой информацией чиновница поделилась с журналистами в эфире радиостанции Sputnik. Гостья программы уточнила, что обстановка в Прибалтике предвещает кризисы в обществе. В МИД РФ предостерегли иностранных коллег, так как они "доиграются".

Они просто настолько заигрались и настолько не чувствуют настроения в собственном обществе, что они просто…спровоцируют кризисы уже безвозвратные, то есть те, которые нельзя отыграть назад. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что кабинет министров Латвии одобрил поправки к законам об образовании. Речь идет о переходе всего образования в стране на единственный государственный язык - латышский. Этого результата республика планирует достичь за три года. Мария Захарова подчеркнула, что власти Латвии издеваются над здравым смыслом, а также исторической памятью.

Захарова: заявление Зеленского о переговорах с Путиным нужно перепроверять.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

