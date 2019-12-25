Александр Невзоров* стал гражданином Украины

Украинские власти согласны с оценкой публициста происходящих событий.

Александру Невзорову* (внесен в реестр в СМИ-иноагентов в России) и его супруге Лидии Невзоровой одобрили гражданство Украины. Указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Об этом в своем Telegram-канале 3 июня сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Гражданство предоставлено "за выдающиеся заслуги перед нашей страной". Геращенко поблагодарил супругов "за смелость и честность", а также "правдивую оценку реальной ситуации".

Напомним, в России Александр Невзоров* признан иностранным агентом. Также против него возбуждено уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Публицист находится в розыске.

*— внесен Минюстром в реестр СМИ-иноагентов

Фото: Telegram / "Протестный Петербург"