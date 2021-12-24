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Невзорова*, Венедиктова* и Волкова* включили в реестр иноагентов
Сегодня, 21:46
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Невзорова*, Венедиктова* и Волкова* включили в реестр иноагентов

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В список иноагентов также включили публициста Владимира Кара-Мурза* и оппозиционера Леонид Волкова*.

В пятницу, 22 апреля, Министерство юстиции России внесло в список СМИ-иноагентов журналиста Алексея Венедиктова*, Сергея Пархоменко* и публициста Александра Невзорова*.

В список также включили публициста Владимира Кара-Мурза* и оппозиционера Леонид Волкова*. Напомним, в марте возбудили уголовное дело против Невзорова* по статье "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ".

Ранее Екатерину Шульман* и Юрия Дудя* признали иноагентами. Список пополнили еще девять человек.

Фото: pexels 

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Теги: венедиктов, волков, невзоров
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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