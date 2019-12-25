Екатерину Шульман* и Юрия Дудя* признали иноагентами

Список пополнили еще девять человек.

В пятницу, 15 апреля, в реестр иностранных агентов Минюст внес журналиста Юрия Дудя* и политолога Екатерину Шульман*.

Вечером список пополнился девятью новыми физлиц-иноагентами. Так, в него вошли, кроме Дудя* и Шульман*, журналист Роман Доброхотов*, карикатурист Сергей Елкин*, руководительница Дальневосточного общественного движения "Маяк" (тоже признан иноанентом) Регина Дзугкоева*, журналист Карен Шаинян*, психолог, доцент кафедры университета Герцена и руководительница Психологической службы Российской ЛГБТ-сети Мария Сабунаева*, журналист из Вологды Кирилл Кругликов* и экс-обозреватель "Псковской губернии" Алексей Семенов*.

На сегодняшний день реестр насчитывает 142 человека.

Ранее Минюст добавил петербургскую группу поддержки ЛГБТ-персон "Выход" в список иноагентов.

Фото: Youtube / скриншот

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.