Минюст добавил петербургскую группу поддержки ЛГБТ-персон "Выход" в список иноагентов

В реестре Минюста сообщается, что движение получает финансирование от благотворительного фонда "Сфера", который в 2016 году был объявлен иноагентом.

В пятницу, 24 декабря, Минюст расширил перечень незарегистрированных общественных объединений—иноагентов. Так, в реестр добавили петербургскую ЛГБТ-инициативную группу "Выход".

Согласно информации официального сайта ЛГБТ-группы "Выход", они оказывают психологическую и юридическую поддержку ЛГБТ-сообществам. Кроме этого, они организуют фестиваль "КвирФест" в Петербурге и распространяют электронные книги и доклады о положении ЛГБТ-сообщества в городе.

В реестре Минюста сообщается, что движение получает финансирование от благотворительного фонда "Сфера", который в 2016 году был объявлен иноагентом.

Ранее Путин пообещал посмотреть размытые критерии закона об иноагентах. По его словам, в России нет "массовой записи" в иноагенты.

Фото: pexels