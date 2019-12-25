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Путин пообещал посмотреть размытые критерии закона об иноагентах
Сегодня, 20:30
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Путин пообещал посмотреть размытые критерии закона об иноагентах

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По его словам, в России нет "массовой записи" в иноагенты.

Президент России Владимир Путин пообещал посмотреть размытые критерии закона об иноагентах. Об этом он рассказал в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Глава государства отметил, что в России нет "массовой записи" в иноагенты. Так он ответил на вопрос, стоит ли опасаться того, что в России СМИ будут попадать в эту категорию "ковровым образом".

Конечно, наверное, нужно еще раз и еще раз - это я вам обещаю, посмотрим еще раз эти размытые критерии.

Владимир Путин, президент России

Ранее стало известно, что Путин в 2021 году планирует провести большую пресс-конференцию.

Фото: pixabay.com

Теги: владимир путин, иностранные агенты, президент россии
Категории: Новости России, Лента новостей,

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