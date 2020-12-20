Путин в 2021 году планирует провести большую пресс-конференцию

Глава государства ежегодно встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции.

Президент России Владимир Путин в 2021 году планирует провести ежегодную большую пресс-конференцию. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в зависимости от ситуации с коронавирусом будет утвержден формат мероприятия. Об этом пишет ТАСС.

Путин в формате большой пресс-конференции ежегодно встречается с журналистами. Однако в декабре 2020 горда формат пресс-конференции пришлось изменить. Так, часть журналистов находилась вместе с президентом в его подмосковной резиденции в Ново-Огареве, часть — общалась с ним по видеосвязи из Центра международной торговли.

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Фото: kremlin.ru