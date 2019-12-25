Путин поблагодарил руководство Казахстана за поддержку русского языка

Президент России Владимир Путин сказал на ежегодной пресс-конференции, что благодарит руководство Казахстана за поддержку русского языка в республике.
Вы же сами знаете, сколько людей в Казахстане говорят по-русски. Это русскоговорящая страна в полном смысле слова.
Владимир Путин, президент России
По словам Путина, в Казахстане растет число школ с изучением русского языка, растет также количество филиалов российских вузов.
При этом Путин подчеркнул, что нужно больше внимания уделять взаимодействию в высокотехнологичных областях. Речь идет про цифровизацию, медицину, генетику и космос.
Владимир Путин на пресс-конференции ранее заявил, что отношения между Россией и Италией являются почти показательными.
Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина
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