Путин поблагодарил руководство Казахстана за поддержку русского языка

Глава государства сказал, что в стране растет число школ с изучением русского языка.

Президент России Владимир Путин сказал на ежегодной пресс-конференции, что благодарит руководство Казахстана за поддержку русского языка в республике.

Вы же сами знаете, сколько людей в Казахстане говорят по-русски. Это русскоговорящая страна в полном смысле слова. Владимир Путин, президент России

По словам Путина, в Казахстане растет число школ с изучением русского языка, растет также количество филиалов российских вузов.

При этом Путин подчеркнул, что нужно больше внимания уделять взаимодействию в высокотехнологичных областях. Речь идет про цифровизацию, медицину, генетику и космос.

Владимир Путин на пресс-конференции ранее заявил, что отношения между Россией и Италией являются почти показательными.

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина