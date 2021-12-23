Путин заявил, улучшение уровня жизни людей является главной целью руководства страны

Путин сказал, что планы на будущий год грандиозные.

Президент России Владимир Путин заявил на ежегодной пресс-конференции 23 декабря, что он будет и дальше настраивать руководство страны на работу по обеспечению лучшего уровня и качества жизни россиян.

По словам главы государства, сейчас нужно думать не о будущих политических событиях, а том, как выполнить обещания, которые были даны россиянам.

Ваша коллега спрашивала по поводу обеспечения интересов пенсионеров. Вот о чем надо думать! Инфляция выросла, сможем мы ее понизить? И как мы скорректируем доходы пенсионеров? Да, они растут, но мы обязаны обеспечить это так, как обещали раньше в соответствии с определенным уровнем инфляции. Владимир Путин, президент России

Путин подчеркнул, что власти, в том числе региональные и муниципальные, необходимо настраивать на обеспечение лучшего уровня и качества жизни людей. По словам российского лидера, планы грандиозные, а деньги выделяются колоссальные. Все это делается, чтобы люди посчувствовали перемены к лучшему.

На пресс-конференции Путин пообещал подумать о предложении провести чемпионат мира по хоккею в Уфе.

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина