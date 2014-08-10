Путин пообещал подумать о предложении провести чемпионат мира по хоккею в Уфе

Глава РФ оценил предложение по проведению в городе международного спортивного события.

Город Уфа готов принять международные спортивные соревнования самого высокого уровня. Такое заявление на большой пресс-конференции в Москве сделал глава государства присутствовавшим на мероприятии журналистам. Политик ответил на предложение корреспондентки о том, чтобы провести крупное международное спортивное событие в столице Башкирии.

Уфа в состоянии, без всякого сомнения, провести международные соревнования самого высокого уровня. Подумаем об этом предложении, спасибо. Владимир Путин, президент РФ

По мнению лидера страны, следующий чемпионат мира по хоккею,намеченный на 2023 год, уже не получится провести в Уфе, так как для этого площадкой выбран Санкт-Петербург. Он напомнил прессе, что в городе уже строятся необходимые объекты инфраструктуры. Однако решение о выборе места проведения ЧМ зависит не только от правительства страны, но также и от Международной федерации хоккея. Путин оценил успехи башкирской хоккейной команды "Салават Юлаев", Путин отметил, что это "отличная, самого высшего качества команда".

Путин призвал решить вопрос об обеспечении лекарствами лиц с СМА старше 18 лет.

Фото и видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина



