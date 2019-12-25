Глава РФ оценил благотворительный проект "Круг добра".

Российский президент Владимир Путин призвал решить вопрос об обеспечении лекарствами лиц с СМА старше 18 лет. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на большой пресс-конференции в Москве. Политик уточнил, что на данный момент благотворительный фонд "Круг добра" обеспечивает сегодня необходимыми препаратами только несовершеннолетних пациентов со спинальной мышечной атрофией. Он поднял вопрос о поддержке взрослого населения.

Нам нужно заранее подумать о том, что делать и как помочь людям, которые достигли 18-летия, потому что пока это только до 18 лет. Но мы думаем над этим и обязательно, ни в коем случае, не оставим это в стороне. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны напомнил, что "Круг добра" сформирован ради обеспечения нуждающихся необходимыми лекарствами детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Фонд финансируется за счет повышенного налога на доходы от физических лиц, которые получают больше, чем средние показатели по стране. Путин уточнил, что по данному направлению помощь - дорогостоящая.

Отношения между Россией и Италией являются почти показательными.

Фото и видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина

