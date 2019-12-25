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Отношения между Россией и Италией являются почти показательными
Сегодня, 16:01
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Отношения между Россией и Италией являются почти показательными

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Путин оценил отношения РФ после прихода к власти Марио Драги.

Отношения между Россией и Италией являются если не показательными, то хорошими и устойчивыми. Об этом журналистам на большой пресс-конференции сообщил глава государства Владимир Путин. Политик считает, что Рим мог бы сыграть свою роль в обсуждении вопроса о гарантиях безопасности, проводимых между РФ и НАТО, а также РФ и Евросоюзом. Лидер РФ ответил на вопрос корреспондента о том, как изменилось сотрудничество между странами после прихода к власти премьер-министра Марио Драги.

Насколько я их чувствую…Мне кажется, что это имеет такой надпартийный характер в независимости от тех сил, которые на сегодняшний дел возглавляют Италию, Итальянскую Республику, правительство.

Владимир Путин, президент РФ

Путин уточнил, что неоднократно в дружелюбных условиях и содержательно говорил по телефону с Драги. В частности, поднимались вопросы, касающиеся экономического развития.

Путин назвал неприемлемым решение США о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине.

Фото и видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина
 
 

Теги: владимир путин, италия, марио драги
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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