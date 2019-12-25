Отношения между Россией и Италией являются почти показательными

Путин оценил отношения РФ после прихода к власти Марио Драги.

Отношения между Россией и Италией являются если не показательными, то хорошими и устойчивыми. Об этом журналистам на большой пресс-конференции сообщил глава государства Владимир Путин. Политик считает, что Рим мог бы сыграть свою роль в обсуждении вопроса о гарантиях безопасности, проводимых между РФ и НАТО, а также РФ и Евросоюзом. Лидер РФ ответил на вопрос корреспондента о том, как изменилось сотрудничество между странами после прихода к власти премьер-министра Марио Драги.

Насколько я их чувствую…Мне кажется, что это имеет такой надпартийный характер в независимости от тех сил, которые на сегодняшний дел возглавляют Италию, Итальянскую Республику, правительство. Владимир Путин, президент РФ

Путин уточнил, что неоднократно в дружелюбных условиях и содержательно говорил по телефону с Драги. В частности, поднимались вопросы, касающиеся экономического развития.

Путин назвал неприемлемым решение США о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине.

Фото и видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина



