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Путин назвал неприемлемым решение США о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине
Сегодня, 15:55
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Путин назвал неприемлемым решение США о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине

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Глава РФ оценил протест Вашингтона, высказанный Китаю.

Российский президент Владимир Путин назвал неприемлемым решение США о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на большой пресс-конференции в Москве. По мнению политика, решение администрации Белого дома игнорировать официальные мероприятия на зимних международных играх  - ошибочно. К протесту СШа также присоединились Австралия и Великобритания. Они объяснили свои действия нарушением прав человека со стороны КНР.

Это решение неприемлемое и ошибочное. Я разговаривал с одним из бывших президентов США, и он мне сказал, что блокады Олимпиад в Лос-Анджелесе и Москве были большой ошибкой в том числе и США, но США продолжают наступать на те же грабли. Чем это вызвано? Попытками сдержать развитие КНР.

Владимир Путин, президент РФ

По словам лидера страны, спорт и искусство должны объединять людей и государства, а не создавать глобальные проблемы между народами. Действия США, по мнению Путина, наносят ущерб всему международному сообществу.

Путин убежден, что счастье иметь детей выше материального достатка.

Фото и видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина
 
 

Теги: бойкот, владимир путин, китай, олимпиада, олимпиада в пекине, права человека
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт,

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