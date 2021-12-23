Путин убежден, что счастье иметь детей выше материального достатка

Глава РФ призвал государство внедрять эту мысль в народ.

Российский президент Владимир Путин убежден, что счастье иметь детей находится выше материального достатка. Об этом глава государства заявил во время большой пресс-конференции в Москве. Он призвал своих коллег постепенно внедрять это понимание в умы граждан. Однако политик призвал делать это без навязывания данной точки зрения.

Понимание того, что счастье, радость отцовства и материнства выше материального благополучия на данный момент времени, должно постепенно, спокойно, без всякого навязывания извне внедряться в сознание наших людей. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны напомнил СМИ, что в семьях по линии его родителей всегда было по 9-10 детей. Однако многие из них погибли во время ВОВ. В период с 1943 по 1944 года в стране зафиксирован демографический провал. Аналогичная ситуация произошла и в 1991 году из-за распада Советского Союза. Причиной таких проблем Путин видит тот факт, что люди стали смотреть на минимальный уровень горизонта. Рост рождаемости постепенно растет с 2004 года. Он связан с улучшением экономической обстановки.

Путин рассчитывает на начало переговоров по гарантиям безопасности в начале января.

Фото и видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина



