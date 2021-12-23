Глава РФ рассказал, что Москва хочет обсуждать вопросы на площадке ОБСЕ.

Российский президент Владимир Путин рассчитывает на начало переговоров по гарантиям безопасности в начале января. Такое заявление на большой пресс-конференции в Москве сделал глава государства. Он уточнил журналистам сроки работы над переданными РФ Вашингтону и НАТО документами с предложениями.

Я ему, кстати, в ходе разговора сказал: я вам обещаю, в ближайшее время направим свои предложения. И мы сделали это, направили и в США, и в НАТО. Мы готовы и на площадке ОБСЕ это обсуждать. Владимир Путин, президент РФ

Политик считает, что Москва оперативно и конструктивно сформулировала и переправила иностранным коллегам предложения по сохранению безопасности. Эти инициативы страна готова обсуждать на площадках ОБСЕ и других международных форматах. Путин напомнил прессе, что именно Джо Байден внес предложение назначить ответственные лица для переговоров по вопросам стратегической стабильности. В перечень вопросов вошла и ситуация на государственной границе с Киевом.

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Фото и видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина

