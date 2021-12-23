Путин: у нового руководства "Роснано" есть карт-бланш на оценку ситуации в компании

Глава РФ оценил большие долги со стороны российской компании.

Новое руководство отечественной компании "Роснано" имеет карт-бланш на оценку реальной ситуации внутри предприятия. Такое мнение высказал в рамках большой пресс-конференции глава государства Владимир Путин. Политик уточнил, что проблема для страны - непростая. Речь идет о задолженности со стороны фирмы. Однако он уверен, что в целом компания является жизнеспособной организацией.

По-разному оцениваются эти проблемы в стоимостном выражении. Вы знаете, что к работе приступило новое руководство. У них есть карт-бланш, чтобы провести объективную оценку, привлечь лучших специалистов для того, чтобы реально оценить ситуацию, которая в компании сложилась. Владимир Путин, президент РФ

Путин подчеркнул, что государственные гарантии по займам "Роснано" должны быть исполнены. Однако сама компания должна спокойно разбираться с банками и кредитными организациями по имеющимся долгам.

Путин пообещал разобраться в ситуации с аварией на ТЭЦ в Бурятии.

Фото и видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина





