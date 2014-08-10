Глава РФ разберется в проблеме с отоплением, которая возникла в Улан-Удэ.

Российский президент Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации с аварией на ТЭЦ в Бурятии. Из-за пожара на трансформаторе в городе Улан-Удэ чиновникам пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации. Глава государства пообещал журналистам разобраться в вопросе по завершению большой пресс-конференции в Москве. На данный момент известно, что на промышленном объекте произошло короткое замыкание, которое привело к воспламенению.

Обещаю вам, прямо сейчас, после окончания пресс-конференции выяснить, что там происходит и чем можно помочь. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что из-за энергетической аварии на ТЭК было отключению четыре котла и два турбогенератора. Силами регионального управления ГУ МЧС возгорание ликвидировано. О пострадавших сведений нет. Коммунальными службами пришлось ограничить доступ к отоплению в 790 многоквартирных домах. При этом температура воздуха в городе фиксируется на уровне минус 25 градусов по Цельсию.

Путин: никакие планы объявить Байкал федеральной территорией не обсуждались.

Фото и видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина

