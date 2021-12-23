Путин: никакие планы объявить Байкал федеральной территорией не обсуждались

Глава РФ оценил планы кабмина на уникальную экосистему водоема.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что никакие планы объявить Байкал федеральной территорией не обсуждались. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на большой пресс-конференции в Москве.

Мне неизвестно о том, что обсуждается такой вопрос. Хочу это подчеркнуть, он не будет от людей дальше…Если те, кто у Байкала проживает, хоть в чем-то сомневаются, не должно быть никаких опасений за то, что это произойдет.. Владимир Путин, президент РФ

Политик предположил, что наверняка речь идет о том, чтобы на данную территорию выделить дополнительные ресурсы, необходимые для поддержки уникальной экологической системы водоема, а также наладить на земле хозяйственную деятельность, организовать новые рабочие места для населения.

Путин пообещал решить вопрос с поддержкой реставрации объектов комплекса "Мамаев курган".

Фото и видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина

