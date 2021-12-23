Глава РФ заявил о важности решить вопрос своевременно.

Российский президент Владимир Путин пообещал решить вопрос с поддержкой реставрации объектов комплекса "Мамаев курган". Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления на большой пресс-конференции в Москве. Политик пообещал региону выделить федеральные средства на данные нужды.

Конечно, к таким знаменательным датам, тем более в Волгограде, нужно обратить внимание на памятники, о которых вы сказали. Я проверю, если этого недостаточно, если нужно что-то своевременно сделать к этим знаменательным датам, мы, конечно, это сделаем. Владимир Путин, президент РФ

В рамках встречи с лидером страны представительница волгоградского телеканала обратила внимание на то, что на Мамаевом кургане остается много объектов, которые остро нуждаются в восстановлении. В частности, речь идет об архитектурных композициях музея-заповедника "Сталинградская битва". Журналистка призвала главу РФ помочь в реставрации региону в преддверии 80-летия с момента Победы в ВОВ.

Путин заявил, что мусорная реформа в России идет с опережением плана.

Фото и видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина