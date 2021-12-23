Путин заявил, что мусорная реформа в России идет с опережением плана

Глава РФ рассказал о тенденции к опережению прогнозируемых показателей.

Российский президент Владимир Путин заявил, что мусорная реформа по стране идет с опережением плана. Об этом глава государства рассказал журналистами на большой пресс-конференции в Москве. Он оценил реформирование отрасли по обращению с бытовыми отходами. Политик заметил, что видит все сложности развития программы. Он призвал не строить заводы в явочном порядке.

В целом так называемая мусорная реформа, несмотря на все сложности, двигается. У нас ведь главная задача - решить эту проблему. Одним из первых шагов было обеспечение раздельной концентрации мусора, и где-то мы уже с опережением плана идем - 40%. Владимир Путин, президент РФ

Эксперт напомнил прессе, что указанные показатели - выше прогнозируемых. Аналогичного уровня специалисты добились в работе объектов, на которых перерабатываются отходы, а также на новых или модернизированных полигонах.

Путин пообещал поручить главе РЖД оценить связанность территорий ж/д сетью в регионах.

Фото и видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина

