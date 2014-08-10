Путин пообещал поручить главе РЖД оценить связанность территорий ж/д сетью в регионах

Глава РФ видит необходимость в связанности всех российской территории транспортным сообщением.

Российский президент Владимир Путин пообещал поручить главе РЖД Олегу Белозерову оценить железнодорожную связанность регионов. Такое заявление глава государства сделал в рамках большой пресс-конференции в Москве. Политик ответил на вопрос журналистки о том, когда в стране появится возможность уехать на составе дальнего следования из Йошкар-Олы по таким направлениям как Самара, Владимир или Нижний Новгород.

Обязательно переговорю сегодня-завтра с Олегом Валентиновичем, руководителем РЖД. Такое поручение он получит - посмотреть на связанность этих близлежащих территорий Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны подчеркнул, что если не заниматься проработкой данной проблемы, то "так ничего и не будет". Он призвал руководство РЖД попробовать организовать соответствующие маршруты поездов. Путин отметил значимость транспортного сообщения и связанности территорий как для экономической, так и гуманитарной сфер жизни общества.

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Фото и видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина