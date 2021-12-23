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Путин: на Украине уничтожают тех политиков, которые хотят выстраивать отношения с Россией

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Глава РФ рассказал о попытках выстроить отношения с Киевом.

Российский президент Владимир Путин рассказал журналистам о том, что на Украине уничтожают политиков, которые намерены выстраивать добрососедские отношения с Москвой. Такой информацией глава государства поделился на большой пресс-конференции в Москве.

Мы готовы работать с теми силами. Что происходит? Внесудебные расправы, санкции против своих граждан, что противоречит закону и конституции Украины, или просто убийства на улице. Убийц никто не ищет.

Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны полагает, что в данных условиях выстраивать добрососедские связи с Киевом практически невозможно. Путин заметил, что страна любой ценой идет на контакты с украинским режимом. Он обратил внимание СМИ на ту негативную политику по отношению к РФ, которую проводят официальные власти соседнего государства.

Путин: Запад даже после распада СССР считает Россию слишком большой.

Фото и видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина

Теги: владимир путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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