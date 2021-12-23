Путин: Запад даже после распада СССР считает Россию слишком большой

Российский президент Владимир Путин считает, что Запад даже после распада СССР считает Россию слишком большой. Такое мнение глава государства высказал во время выступления на большой пресс-конференции в Москве. Таким образом политик объяснил журналистам постоянный процесс давления на РФ извне.
Еще в 1918 году один из помощников Вудро Вильсона, президента США, сказал: "Всему миру будет спокойнее, если на месте сегодняшней огромной России появится государство в Сибири и еще четыре государства в европейской части.
Владимир Путин, президент РФ
Лидер страны уточнил, что в 1991 году страна разделилась на отдельные части. Путин считает, что Запад недоволен даже этим результатом, так как сами европейские государства также невелики. Глава РФ уточнил, что сейчас в мире находятся не великие империи, а небольшие страны с 60-80 млн населения. При этом после развала Советского Союза у Москвы осталось 146 млн граждан.
Путин напомнил коллегам о том, что СССР в начале 1990-х сделал все для того, чтобы выстроить нормальные отношения с Западом.
Путин: в России предотвращено 127 возможных преступлений в учебных заведениях.
Фото и видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина
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