Путин: в России предотвращено 127 возможных преступлений в учебных заведениях

Глава РФ рассказал для чего нужен закон "о приземлении".

В России предотвращено 127 возможных преступлений в учебных заведениях. Об этом на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. Глава государства ответил на вопрос журналиста о распространении деструктивного контента в социальных сетях и других онлайн-ресурсах. Политик подчеркнул, что данная ситуация обсуждается во всех странах. Оценивается влияние глобального Интернета и различных платформ на состояние детей.

100 с лишним предотвращено, 127, по-моему…Вопрос номер один для них - это извлечение прибыли. Отсюда и все негативные явления с этим связанные, призывы к суициду, те же самые трагедии в школах. Владимир Путин, президент РФ

По данным лидера РФ, в СМИ, органах власти, в Конгрессе США, вызываются представителей глобальных сетей и платформ. Путин считает, что для предпринимателей этот бизнес - прежде всего, поэтому они намерены получить свои деньги любыми способами. В Москве видят необходимость не уходить от национального контроля, а думать о жизни подрастающего поколения. В целях контроля за проблемой в РФ с 1 января 2022 года заработает новый законопроект "о приземлении".

Путин: В России расследуют 17 дел по фактам пыток в колониях.

Фото и видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина