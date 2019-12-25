Путин: В России расследуют 17 дел по фактам пыток в колониях

Глава РФ призвал СК довести все начатые расследования до конца.

Следственный комитет России в настоящее время расследует 17 уголовных дел по фактам пыток в местах лишения свободы. Такое заявление на большой пресс-конференции президент Владимир Путин сделал перед журналистами. Глава государства добавил, что согласно официальной статистике, порядка десяти человек были уволены с занимаемых должностей. Соответствующий вопрос задала лидеру страны телеведущая Ксения Собчак.

Нужно прежде всего при оценке этой ситуации опираться на данные следствия - 17 уголовных дел возбуждено, и они расследуют. Вы назвали одного-двух человек, но там, по-моему, уже свыше десятка уволенных, и по ним идут уголовные дела. Владимир Путин, президент РФ

По мнению лидера страны, уголовные дела в отношении пыток в местах заключения необходимо доводить до конца, чтобы всем нарушителям стало понятно, что они не смогут избежать наказания за совершенные противоправные действия. При этом Путин подчеркнул, что данная проблема не является исключительно российской.

Путин: система диспансеризации будет расширяться.

Фото и видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина