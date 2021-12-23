Путин: система диспансеризации будет расширяться

Глава РФ оценил необходимость постковидного восстановления пациентов.

Российский президент Владимир Путин рассчитывает на то, что система постковидой диспансеризации в стране будет расширяться. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на большой пресс-конференции в Москве. Он полагает, что система должна быть устойчивой вне зависимости от имеющихся сложностей и эпидемиологических ограничений.

Посковидное восстановление…Достаточно эффективно сказывается на здоровье людей. Люди после ковида в диспансеризации очень нуждаются, ковид бьет по всем системам организмам.Очень хорошая система создана и отработана. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина.