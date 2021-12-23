Путин: полный уход в виртуальную жизнь ведет к деградации молодежи

Глава РФ призвал государство создавать полезный контент для граждан.

Интернет должен дополнять реальную жизнь, а полный уход в виртуальную жизнь приведет к деградации молодежи. Такую позицию во время выступления на большой пресс-конференции в Москве заявил глава государства Владимир Путин. Политик уточнил, что гражданам следует жить полноценно, при этом занимаясь физическими нагрузками, иметь культурный досуг.

Для этого и существуют представительные органы власти, парламент, общественные организации, некоммерческие структуры, которые в диалоге между собой должны выработать определенные правила поведения. Владимир Путин, президент РФ

По мнению лидера страны, следует создавать такой контент для населения, который бы шел им на пользу. Такой выход из ситуации позволит молодежи не сидеть безвылазно у компьютеров с утра до ночи, а только дополнять реальность современными технологиями.

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Фото и видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина