Путин: "Газпром" - единственная компания в мире, увеличившая поставки газа на экспорт

Глава РФ рассказал, что страна предупреждала Европу о кризисе из-за долгосрочных контрактов.

"Газпром" является единственной энергетической компанией в мире, которая увеличивает экспортные поставки природного газа. Об этом журналистам на большой пресс-конференции напомнил глава государства Владимир Путин. Политик подчеркнул прессе, что поставки ресурса ведутся в соответствии с заключенными контрактами.

И не только весь объем, но увеличил поставку, по-моему, чуть ли не на 12%, или на 20%, около 20% уже в дальнее зарубежье, увеличивает и в Европу в целом поставки. По-моему, это вообще единственная компания мировая, которая вот так себя ведет. Владимир Путин, президент РФ

При этом лидер страны уточнил, что Россия не планирует захватывать европейский рынок природного газа. Москва до возникновения энергетического кризиса предупреждала иностранных коллег об опасности разрушения существующей на данный момент системы долгосрочных контрактов на поставки. При этом РФ готова оказать помощь странам. Однако причина проблем кроется в политики самих государств ЕС.

Путин: в России и во всем мире обсуждается уход от обезличенности в интернете.

Фото и видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина