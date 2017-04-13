Путин: в России и во всем мире обсуждается уход от обезличенности в интернете

Глава РФ призвал регуляторы блюсти "золотую середину".

В России и во всем мире обсуждается уход от обезличенности в интернете. Об этом журналистам на пресс-конференции в Москве рассказал глава государства Владимир Путин. Политик уточнил, что правительство не хочет прибегать к крайним мерам воздействия на преступников. Речь идет о полной блокировке нарушителей-иностранных IT-сервисов. Однако такие способы нельзя исключать в том случае, если онлайн-ресурсы будут и далее игнорировать требования российского законодательства.

Мы будем продолжать настаивать в работе с мировыми платформами на том, чтобы они подчинились нашему законодательству. Во многих странах, вы знаете, замедление трафика идет, другие способы, вплоть до фактической блокировки работы.

Нам бы очень не хотелось прибегать к таким крайним мерам. Но если нас будут вынуждать, мы вынуждены будем наращивать требования к тем, кто этим занимается и пренебрегает интересами российского общества. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны напомнил, что сейчас власти вынуждены прибегать к ужесточению мер. При этом он призвал своих коллег из надзорных ведомств и регуляторов обеспечивать "золотую середину".

Путин: Россия и Китай совместно разрабатывают высокотехнологичное вооружение.

Фото и видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина

