Путин: Россия и Китай совместно разрабатывают высокотехнологичное вооружение

Глава РФ оценил стратегическое партнерство с Пекином.

Россия и Китай сотрудничают в сфере безопасности. При этом страны осуществляют совместные разработки высокотехнологичного оружия. Такое заявление в рамках большой пресс-конференции сделал глава государства Владимир Путин. По мнению политика, сейчас армия Пекина оснащается передовыми системами вооружения и техники. Вместе с РФ они работают в космическом пространстве и сфере авиации.

Это и совместные учения, участие в совместных международных военных играх, это и совместное патрулирование на море и в воздухе…абсолютно всеобъемлющее партнерство стратегического характера. Владимир Путин, президент РФ

Лидер РФ уточнил, что сотрудничество, возникшее между Москвой и Пекином, серьезным стабилизирующим фактором на глобальной внешнеполитической арене. Речь идет о партнерстве, которое ранее в истории не имевшего подобных прецедентов. Путин уверен, что непрекращающаяся работа идет на пользу как российскому, так и китайскому народам.

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Фото и видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина