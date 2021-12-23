Путин: НАТО "надули, нагло обманули" Россию в 1990-х

Глава страны оценил обещания, которые НАТО дал СССР и России.

Российский президент Владимир Путин считает, что страну "надули, просто нагло обманули" в 1990-х годах. Такое заявление глава государства сделал во время большой пресс-конференции с журналистами. Политик заметил, что Североатлантический военный альянс заверял тогдашнее руководство СССР в том, что не станут продвигать НАТО на Восточный фланг Европы.

Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 1990-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули - пять волн расширения НАТО. И теперь уже в Румынии, Польше появляются соответствующие системы. Владимир Путин, президент РФ

Путин: Россия видит пока положительную реакцию на предложения по гарантиям безопасности.

​​​​​​​

Фото и видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина

