Путин: Россия видит пока положительную реакцию на предложения по гарантиям безопасности

Глава РФ оценил требования, которые РФ поставила перед США и НАТО.

Россия видит пока положительную реакцию на предложения по гарантиям безопасности. Такое заявление на большой пресс-конференции президент РФ сообщил журналистам. Глава государства подчеркнул, что дальнейшее поведение Москвы будет зависеть не от проведения переговоров с иностранными партнерами из Вашингтона, а исходя из безусловных исполнений требований по обеспечению национальной безопасности страны.

Американские партнеры говорят нам о том, что они готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены. Надеюсь, что развитие ситуации пойдет именно по этому пути. Владимир Путин, президент РФ

Политик добавил, что соответствующие гарантии безопасности РФ должна получить как на сегодняшний день, так и на историческую перспективу. В целом дипломаты видят положительную реакцию на обсуждение данной проблемы с представителями США.

Путин: развитию малых городов России необходимо уделить большее внимание.

Фото и видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина