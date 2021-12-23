Путин: развитию малых городов России необходимо уделить большее внимание

Глава РФ оценил один из драйверов повышения уровня качества жизни.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что развитию малых городов по стране необходимо уделить большее внимание. Об этом глава государства напомнил коллегам на большой пресс-конференции, которая прошла в Москве. Политик уверен, что следует развивать транспортную инфраструктуру :железнодорожное сообщение, автомобильные трассы, авиационные маршруты, а также морской и речной транспорт. Это направление специалист считает одним из драйверов роста экономики, поэтому в него кабмин вкладывает "колоссальные" ресурсы.

Города, и малые, и большие, развиваются, развиваются достаточно энергично, хотя, прежде всего, мы сейчас должны уделить внимание развитию именно малых городов - мы всегда об этом говорим…у нас много мест красивых, достойных, где человек должен и может чувствовать себя комфортно Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны оценил значимость связанности российских территорий и их транспортной доступности. Этот параметр напрямую влияет на уровень качества жизни. Он призвал чиновников заниматься увеличением уровня мобильности граждан. Это даст населению возможность чувствовать себя хорошо за счет доступности к месту работы, дороги для встреч с друзьями, культурных центров.

Путин заявил, что минские соглашения – единственный вариант урегулирования в Донбассе.

Фото и видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина

